Двое несовершеннолетних оторвали у статуи ребенка мяч. Фото: мэрия Набережных Челнов

В понедельник, 24 апреля, у театра «Мастеровые» в Набережных Челнах дети повредили скульптуру. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения.

Двое несовершеннолетних пинали скульптуру, оторвали у статуи ребенка мяч, после чего спешно скрылись с места преступления на велосипедах.

Директор театра «Мастеровые» Армандо Диамантэ рассказал, что вандалов до сих пор не нашли, сообщает «БИЗНЕС online». В настоящее время подсчитывается ущерб, статую восстанавливают.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на ремонт театра и домов культуры выделят 185 млн рублей.

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