В Татарстане нейросеть будет следить за бродячими собаками

Искусственный интеллект определит, что собака без бирки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане с помощью нейросетей планируют отслеживать бродячих собак и соблюдение графика вывоза мусора. Об этом во время прямой линии рассказал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

Под новые цели будут адаптированы камеры, работающие в системе «Безопасный город».

- Искусственный интеллект определит, что собака без бирки, после чего отправит сигнал в муниципальную службу. И на место выедет служба зоозащиты, - пояснил руководитель ведомства.

Помимо этого, нейросеть будет определят полные мусорные контейнеры, которые вовремя не вывезли, и передавать заявку в муниципалитет.

Ранее мы сообщали, что в Тукаевском районе собаки дважды за день напали на людей.

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