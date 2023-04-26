Под Казанью построят три новые поликлиники за 500 млн рублей

Работы планируется закончить до декабря Фото: Мария ЛЕНЦ

В Татарстане в 2023 году откроют три новые поликлиники. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 500 миллионов рублей. Работы планируется закончить до декабря. Информация опубликована на портале госзакупок.

В ЖК «Салават Купере» появится филиал городской клинической больницы № 12, а в Дербышках – филиал детской поликлиники №6. Многопрофильная поликлиника Зеленодольской ЦРБ будет построено в Осиново.

Наибольшая сумма – 216 миллионов рублей – выделена на строительство в Осиново. На стройку в «Салават Купере» направят 190 миллионов рублей, в Дербышках – 95 миллионов рублей.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на ремонт 7 больниц направят 222 миллиона рублей.

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