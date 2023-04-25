Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 25 апреля, в Набережных Челнах 25 апреля образовалась огромная очередь из желающих попасть на кладбище. Жители города хотели навестить близких на Радоницу. Однако их оказалось больше, чем самого общественного транспорта. В социальных сетях возмущенные челнинцы писали, что у остановки «Пединститут» не было ни одного автобуса большой вместимости.

Кроме того, те, кто все же смог уехать попали в огромную пробку, которая образовалась на улицах города от поворота на проспект Беляева и до Орловского кольца.

Ажиотаж начал спадать ближе к обеденному времени.

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