Фото: Иван МАКЕЕВ

В поликлиники Казани поступила партия вакцины от кори, сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения города.

Таким образом, прививку от заболевания могут сделать все, кто не болел корью, а также не прививался ранее или, например, получил только одну дозу вакцины. Пройти процедуру могут люди до 35 лет, а также взрослые от 36 до 55, входящие в группу риска. Это медработники, учителя, работники сфер торговли, общественного транспорта, соцсферы и другие.

Кроме того, горздрав напоминает о необходимости вакцинации от пневмококковой инфекции.

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