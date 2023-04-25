В столице Татарстана отремонтируют центр семьи «Казан» Фото: Михаил ФРОЛОВ

На ремонт «Чаши» в Казани направят порядка 2,2 миллионов рублей. Такая сумма указана в тендере, который размещен на сайте Госзакупок.

Согласно техзаданию, будут проведены работы для обновления и поддержания внешнего вида здания, а также для сохранения его эксплуатационных характеристик. В частности речь идет о выравнивании, шпаклевке и окраске стен, полной отбивке штукатурки. Также в здании будут проводиться работу по демонтажу металлических ограждений и подоконных досок. Их заменят на новые. В сумму войдут и работы по перевозке строительного мусора. Говорится, что работы должны быть завершены за 30 дней.

Имя победителя тендера объявят 3 мая.

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