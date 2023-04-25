Вдова погибшего в ДТП мужчины пыталась отсудить у водителя полмиллиона рублей

В суде было установлено, что ДТП случилось по вине пешехода Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах жена погибшего в ДТП мужчины пыталась отсудить 500 тысяч рублей. С иском она обратилась в городской суд.

Ответчик – водитель, который совершил наезд на мужчину. Пострадавший скончался на месте происшествия. В возбуждении уголовного дела по факту ДТП было отказано, так как водитель не имел возможности избежать аварии.

На судебном заседании ответчик признал исковые требования частично - на сумму 80 тысяч рублей, уточнив, что учится, нигде не работает.

В суде было установлено, что ДТП случилось по вине пешехода. Будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, при наличии подземного перехода, переходил дорогу в запрещенном месте.

Суд удовлетворил иск частично, определив сумму компенсации морального вреда в размере 130 тысяч рублей. Решение в законную силу еще не вступило.

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