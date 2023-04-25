Чувашия и Узбекистан заключили меморандум о развитии медицинского туризма

Чувашия и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в области здравоохранения. Фото: пресс-служба главы Чувашии

Чувашия и Узбекистан намерены развивать сотрудничество в области здравоохранения и медицинского туризма. Для этого был заключен меморандум, рассказал в своем telegram-канале глава республики Олег Николаев.

В 2022 году Чувашию посетили порядка 40 тысяч иностранцев, причем 7 тысяч из них обращались в местные медицинские центры. Одним из таких является высокотехнологический центр «Микрохирургия глаза».

По словам Николаева, совместные усилия и опыт регионов могут привести к развитию медицинского туризма в обоих направлениях, повышению квалификации медработников и привлечению инвестиций в эту сферу.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram