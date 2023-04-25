В Марий Эл в аварии с пьяным водителем без прав погиб 18-летний парень

23-летний водитель ВАЗ-2110 на высокой скорости не справился с управлением. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Ночью 24 апреля в Моркинском районе на четырнадцатом километре дороги Морки - Русский Кугунур произошла авария с летальным исходом. Водитель и двое пассажиров не были пристегнуты, сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

По предварительным данным, 23-летний водитель ВАЗ-2110 на высокой скорости не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим опрокидыванием. На месте от полученных травм скончался 18-летний пассажир, 16-летняя пассажирка получила травмы.

В ГИБДД отметили, что 23-летний мужчина ранее никогда не получал водительских прав. Медосвидетельствование и вовсе показало, что он был за рулем в пьяном состоянии.

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