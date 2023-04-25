В зоне проведения СВО погиб журналист из Нижнекамска Александр Комаров

По словам коллег, Александр был ярким и талантливым тележурналистом. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

В ходе спецоперации на Украине погиб журналист телеканала «НТР» из Нижнекамска Александр Комаров. Об этом в социальных сетях сообщила супруга погибшего Яна Енькова.

Со словам жены, только сильный человек может пойти на защиту своей Родины. Она обещала быть такой же сильной и не отпускать руки, пока не найдет его. Женщина искренне верила, что мужчина вернется домой.

- Очень больно писать об этом, но скоро нам придется проводить Сашу в последний путь. Дата прощания будет известна позднее, я обязательно напишу об этом здесь. Скорее всего это будет суббота, - отметила в посту Яна.

По словам коллег, Александр был ярким и талантливым тележурналистом. Он начинал свою карьеру в 2010 году на телеканале «НТР». В последние годы мужчина возглавлял отдел производства программ. Коллектив АО «ТАТМЕДИА», генеральный директор Шамиль Садыков выражают глубокие соболезнования близким и родным по поводу гибели коллеги, сообщает «Татар-информ».

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