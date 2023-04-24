Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Судебные приставы Ново-Савиновского района Казани переезжают на другой адрес, оповещают в пресс-службе республиканского ГУФССП.

Со 2 мая изменится местоположение отделения. Теперь судебные приставы будут работать в доме №9 на улице Рабочей молодежи. Там, где сейчас находится отделение приставов Вахитовского района Казани. Из-за переезда прием граждан не будет осуществляться больше недели – он возобновится после майских праздников, 11 числа.

На время переходного периода граждане могут обратиться по многоканальному телефону группы телефонного обслуживания 8(843) 514-92-21 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.45, кроме выходных и праздничных дней, уточняют в пресс-службе.

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