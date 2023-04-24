Житель Чувашии из мести выложил в школьный чат интимные фото экс-возлюбленной

Мужчина поделился этими снимками с родителями детей, с которыми училась дочь женщины. Фото: Александр ГЛУЗ

В Новочебоксарске 54-летний местный житель расстался со своей возлюбленной. Видимо, женщина сама его бросила, потому, как иначе не объяснить желание мужчины отомстить своей бывшей пассии за разрыв отношений.

Как-то выпив, он набрался дерзости, распечатал интимные фото экс-подруги, принес их к себе на работу и показал коллегам. Но этого отвергнутому кавалеру показалось мало, и он продолжил мстить.

Мужчина нашел в соцсетях школьный чат, в котором общались родители детей, с которыми училась дочь бывшей возлюбленной. Там он также поделился со всеми ее интимными фото. После такого в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение неприкосновенности частной жизни».

- Суд его признал виновным в этом и наложил на него 40 тысяч рублей штрафа. Данный приговор пока не вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Чувашии.

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