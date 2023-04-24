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НовостиОбщество24 апреля 2023 14:43

В Татарстане присвоили звание заслуженных артистов двум новым актерам

Указ подписал Президент Республики Рустам Минниханов
Марина ДОЛГОВА

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане присвоили звание заслуженных артистов двум новым актерам, соответствующий указ подписал Президент Республики Рустам Минниханов 19 апреля.

Так, почетное звание получила артистка драмы учреждения культуры и искусства Уфимского государственного татарского театра «Нур» Гульназ Мухаммадиевой. Ее наградили за вклад в развитие театрального искусства.

А Владимир Шнитко, артист «Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык», стал «Заслуженным артистом РТ» за вклад в развитие музыкального искусства.

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