Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане присвоили звание заслуженных артистов двум новым актерам, соответствующий указ подписал Президент Республики Рустам Минниханов 19 апреля.

Так, почетное звание получила артистка драмы учреждения культуры и искусства Уфимского государственного татарского театра «Нур» Гульназ Мухаммадиевой. Ее наградили за вклад в развитие театрального искусства.

А Владимир Шнитко, артист «Республиканского центра по поддержке творчески одаренных детей и молодежи «Созвездие-Йолдызлык», стал «Заслуженным артистом РТ» за вклад в развитие музыкального искусства.

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