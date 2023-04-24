В Казани клинику КФУ возглавила Эмма Мухаметшина

Эмма Мухаметшина была первым заместителем главного врача по лечебной работе. Фото: пресс-служба клиники КФУ

В Университетской клинике КФУ сменился главный врач. Сергей Осипов покинул свою должность. Обязанности руководителя исполняет Эмма Мухаметшина.

Осипов возглавлял клинику четыре года. До этого он занимал пост заместителя министра здравоохранения Татарстана.

Эмма Мухаметшина была первым заместителем главного врача по лечебной работе в клинике КФУ.

Напомним, в начале текущего года скончался министр здравоохранения Марат Садыков. После этого произошел ряд кадровых перестановок в медицинской сфере.

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