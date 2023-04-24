В Татарстане почти тысяча человек подали заявление на службу по контракту

Контрактники получают единовременную выплату и ежемесячное денежное довольствие Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане почти тысяча человек подали заявление на военную службу по контракту. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Казани Евгений Токмаков.

Как рассказал спикер, подать заявление можно с помощью портала госуслуг или через личный кабинет на сайте Минобороны России. Возраст претендентов должен быть от 18 до 60 лет. Каждый должен будет пройти необходимое медобследование. Только после него может быть заключен контракт.

Перед отправкой на службу заключившие контракт мужчины проходят боевое слаживание на протяжении нескольких недель. Бойцам начисляется единовременная выплата в размере 195 тысяч рублей, а также ежемесячное денежное довольствие.

Ранее мы сообщали, что летом из Татарстана отправятся туристические поезда для участников СВО и их семей.

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