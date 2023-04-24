В Татарстане вдвое увеличили размер премии имени Габдуллы Тукая

Соответствующий указ подписал Рустам Минниханов. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Размер государственной премии Татарстана увеличили вдвое - с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Соответствующий указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

В понедельник, 24 апреля, определят имена лауреатов, которые получат Тукаевскую премию в 2023 году. Саму награду деятели культуры и творческие коллективы получат 26 апреля - в День родного языка и день рождения Габдуллы Тукая.

Госпремия Татарстана имени Габдуллы Тукая присуждается каждый год за произведения литературы и искусства, внесшие значимый вклад в развитие национальной культуры и получившие общественное призвание.

Ранее мы сообщали, что режиссер из Татарстана награжден премией президента России.

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