В Казани в родительский день запустят дополнительные автобусы

До кладбищ будут ходить и троллейбусы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На девятый день после Пасхи, 25 апреля, православные будут отмечать родительский день. В Казани в эту дату с 7.30 до 17.00 будут курсировать специальные автобусы.

№201с «Проспект Победы - Самосыровское кладбище»;

№202с «Чеховский рынок - Самосыровское кладбище»;

№204с «Жилой массив Дербышки - кладбище в жилом массиве Дербышки»;

№205с «ДК Железнодорожников - Юдинское кладбище»; №206с «КДК имени Ленина - кладбище в жилом массиве Сухая Река»;

№207с «Самосыровское кладбище – кладбище Курган»;

№208с «Улица Гаврилова - кладбище в жилом массиве Сухая Река»;

№209с «Площадь Вахитова - Татарское кладбище»;

№210 «Самосыровское кладбище – Мусульманское кладбище».

Жители Казани также смогут доехать до Арского кладбища на троллейбусах №2, №3, №5 и №7, передает Комитет по транспорту Казани. Кроме того, в этот день будут ездить автобусы по маршрутам №2, №23, №46, №56, №71, №72, №37, №84.

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