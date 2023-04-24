Пик тепла ожидается в среду, 26 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане на этой неделе потеплеет до +24 градусов. С каждым днем температура будет повышаться.

В понедельник, 24 апреля, в Татарстане ожидается солнечная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +22 градусов, ночью будет +1..+6 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду. Местами до 13 метров в секунду.

25 апреля в республике будет облачно с прояснениями. Днем местами возможен дождь. Ночи станут теплее - от +4 до +9 градусов, в днем ожидается +18..+23 градусов.

В среду 26 апреля днем ожидается дождь. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночь будет по-летнему теплой – от +8 до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +24 градусов.

Напомним, о грядущем потепление синоптики предупреждали заранее.