Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Родительский день на кладбище Набережных Челнов ограничат въезд автомобилей, предупреждают в Дирекции городского хозяйства города.

Дни памяти в Челнах запланированы на 25, 29 и 30 апреля. В эти дни въезд на кладбище машин ограничат. Для удобства и доступности горожан будет ходить общественный транспорт.

Ограничения связаны с предупреждением несчастных случаем и ДТП на кладбище, ведь в Дни памяти там наблюдается большое скопление жителей.

Кстати, в Дирекции сообщили, что воды в баках будет достаточно, а мусор будет вывозиться регулярно.

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