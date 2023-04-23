Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане оборот заведений общепита в феврале 2023 года составил 4,9 миллиарда рублей. Об этом говорят статистические данные, подготовленные аналитиками Федеральной службы Государственной статистики по Татарстану. Сумма увеличилась на 19,8% в сравнении с февралем прошлого года.

Что касается общих цифр за январь и февраль 2023-го, то выручка тоже показывает положительную динамику – 16,3% в сравнении с 2022. Таким образом, за два месяца текущего года заведения общепита Татарстана заработали 9,8 миллиарда рублей.

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