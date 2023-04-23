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НовостиОбщество23 апреля 2023 13:09

В Татарстане обнаружили 61 земельный участок, пригодный для строительства жилья

С начала 2023 года их количество увеличилось почти вдвое
Марина ДОЛГОВА

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане с начала 2023 года выявили 61 земельный участок, пригодный для строительства жилья, сообщают в пресс-службе республиканского Росреестра. Согласно этим цифрам, свободных земель на территории региона стало вдвое больше, чем в прошлом, 2022 году.

На сегодняшний день сервис «Земля для стройки» обладает информацией о 133 вакантных участках, предназначенных для жилого строительства. Их общая площадь приравнивается к 132,8 гектарам. Отметим, большинство земель было выявлено в Пестречинском районе Республики.

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