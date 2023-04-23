Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Татарстане продолжает сокращаться поголовье крупного рогатого скота. Его численность снизилась на 1,8% в сравнении с прошлым годом. Об этом говорят цифры, обнародованные Татарстанстатом.

Согласно опубликованной информации, в сравнении с аналогичным периодом 2022-го заметно снизилось поголовье овец и свиней, на 2,2% и 5,6%, соответственно. Зато увеличилась численность коров – их стало на 0,8% больше.

Отмечается, что растет в подсобных татарстанских хозяйствах и число птицы. В этом году ее стало на 1,2% больше прошлогодних цифр.

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