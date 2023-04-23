22 тысячи георгиевских ленточек в этом году отправят из Татарстана в Лисичанск

ФОТО: Молодая Гвардия Республики Татарстан

Вчера, 22 апреля, в Казани стартовала Всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Члены Молодой Гвардии Татарстана начали раздавать горожанам ленточки, символизирующие Победу над фашизмом.

К каждой из врученной ленты приложена инструкция, как правильно ее носить, а также подробная информация об этом символе. Кроме того, молодогвардейцы раздали казанцам копии газеты «Правда» от 10 мая 1945 года, в которой напечатаны статьи о Великой Победе СССР над фашизмом.

Стало известно еще и о том, что в этом году 22 тысячи ленточек члены Молодой Гвардии отправят в подшефный Лисичанск вместе с традиционной гуманитарной помощью.

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