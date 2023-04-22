Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Татарстане за неделю подешевел «борщевой набор». По данным аналитиков за это время в республике подешевели картошка, лук, свекла, капуста и морковь.

Так, с 10 по 17 апреля стоимость лука составила 50,3 рубля, моркови — чуть менее 38, капусты, 20,5 рублей, свеклы — 33,6. Цена на картошку изменилась на 1,22%, до 30,4 рублей. В аналитике также говорится, что стоимость набора меняется в зависимости от сезонности и времени года.

Например, в феврале он был дешевле.

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