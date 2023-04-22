Фото: ДДН «Родник»

«Чувашской красавицей Татарстана — 2023» стала 14-летняя жительница Набережных Челнов, участница клуба чувашской культуры, языка и традиций «Путене» в ДДН «Родник» Анастасия Алексеева.

Ученица 7-го класса школы № 50 выступила с визитной карточкой, в котором рассказала о себе на родном языке, представила национальное блюдо и исполнила традиционный чувашский танец с платком.

Кроме того, девочка показала свои интеллектуальные способности и завоевала награду «Мисс мудрость».

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