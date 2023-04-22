Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 апреля 2023 14:45

Участниками общегородского субботника в Казани стало 25 тысяч человек

Он прошел сегодня
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня, 22 апреля, в Казани проходил общегородской субботник. Его участниками стали порядка 25 тысяч человек. Это и работники предприятий, жители города, студенты, чиновники и многие другие.

Так, в поселке Мирный он проходил в формате «Чистых игр». Помимо неравнодушных жителей региона, к акции чистоты присоединился и мэр Казани Ильсур Метшин. По его словам, акцент в уборке был сделан на очистке территорий прибрежных и лесопарковых зон.

Также в уборке территорий было задействовано 250 единиц специальной техники.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram