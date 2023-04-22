Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сельскохозяйственных ярмарках в Набережных Челнах продали товаров на 15 миллионов рублей, сообщили в мэрии города.

Всего на ярмарках в Челнах было завезено более 207 тонн сельскохозяйственной продукции. Участие в ярмарках принимало 12 районов республики Татарстан. Сама торговля была организована на трех площадках города: на территории ипподрома, на набережной Габдуллы Тукая и агромпарка «Южный».

Напомним, что сезон сельскохозяйственных ярмарок по всей республике Татарстан закончился 22 апреля.

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