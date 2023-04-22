В первую неделю в опросе по благоустройству приняли участие 91424 жителей Татарстана

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первую неделя опроса по благоустройству проголосовало 91424 жителей Татарстана. Такие данные привел министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в правительстве.

Напомним, что голосование началось 15 апреля. Жители региона могут проголосовать за те общественные территории, которые по их мнению должны быть благоустроены в 2024 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

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