Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На жителя Казани возбудили уголовное дело за кражу телефона у 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России по республике Татарстан.

По словам сотрудников ведомства, 35 летний мужчина подкараулил 11-летнего ребенка у одного из домов на улице Кайбицкая. Он угрожал мальчику, а затем украл у него мобильный телефон, стоимостью в 10 тысяч рублей.

Сейчас ему грозит уголовная ответственность за грабеж с применением насилия. Также сейчас выбирается мера пресечения для него. Расследование дела продолжается.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram