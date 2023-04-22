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НовостиОбщество22 апреля 2023 11:12

На жителя Казани возбудили уголовное дело за кражу телефона у 11-летнего ребенка

Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета
Елена СКВОРЦОВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На жителя Казани возбудили уголовное дело за кражу телефона у 11-летнего ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе следственного комитета России по республике Татарстан.

По словам сотрудников ведомства, 35 летний мужчина подкараулил 11-летнего ребенка у одного из домов на улице Кайбицкая. Он угрожал мальчику, а затем украл у него мобильный телефон, стоимостью в 10 тысяч рублей.

Сейчас ему грозит уголовная ответственность за грабеж с применением насилия. Также сейчас выбирается мера пресечения для него. Расследование дела продолжается.

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