В программе капитального ремонта домов в 2023 году будут участвовать три района Татарстана

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В программе капитальных ремонтов домов в 2023 году будут участвовать три района Татарстана, сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Правительстве. В программу попали Кайбицкий, Алькеевский и Черемшанский районы.

По его словам, в этом году будет проведен ремонт в 751 многоквартирном доме. Общая площадь составила более 4,4 миллионов квадратных метров. На это заложено 6,7 миллиардов рублей.

Торги состоялись уже по 729 домам. Работы ведутся в 508.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram