Глава Менделеевского района Татарстана поздравил семью участника СВО с рождением ребенка

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев поздравил семью участника СВО с рождением ребенка. Сам отец семейства сейчас находится дома в отпуске.

В семье родилась девочка, которую назвали Авророй. Беляев подарил мамочке цветы и набор новорожденного. Кроме того, он передал семье сертификат на сумму в размере 20 тысяч рублей. Также он принес подарки и для старшего сына.

Беляев поздравил их с этим счастливым событием и добавил, что они могут обратиться к нему за помощью по любым вопросам.

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