ФОТО: Минздрав Чувашии

Мобильная бригада ведущих медиков Чувашии посетила Шемуршинскую больницу, передаёт республиканское Министерство здравоохранения.

Отмечается, что выезд мобильных врачебных бригад осуществляется согласно национальному проекту «Здравоохранение». Состав специалистов определяется исходя из потребностей жителей разных населенных пунктов.

В Шемуршинскую больницу накануне отправились гастроэнтеролог, кардиолог, пульмонолог, уролог, гериатр. Ведущие специалисты Чувашии обследовали во время выезда 44 пациента. 17 человек получили направления на дальнейшее обследование и госпитализацию.

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