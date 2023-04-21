В Казани завершили проходку тоннеля метро от станции «Зилант» до «Академической»

Строительство первого пускового комплекса второй ветки метро планируется завершить в 2027 году. Фото: Иван Макеев

В Казани на второй ветке метрополитена завершили проходку тоннеля метро от станции «Зилант» до «Академической». Общая площадь объекта составляет 870 метров, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

По словам генерального директора АО «Казметрострой» Марата Рахимова, строительство метро идет по графику. Всего по второй ветке метрополитена суммарно пройдено 65% тоннелей. В данное время проводят работы по ремонту, передвижке машины к следующему торцу котлована, а через месяц приступят к проходке следующего тоннеля до улицы Фучика.

Отметим, строительство первого пускового комплекса второй ветки метро планируется завершить в 2027 году. Общая протяженность первого участка достигает 5,8 километра. Всего ветка будет включать три блока по четыре станции каждый.

Напомним, в декабре 2022 года в Казани начали проектировать вторую линию метро до микрорайона М14.

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