В Татарстане жители смогут принять участие в акции «Красная гвоздика» и помочь ветеранам

В благодарность за участие жителям вручат значок «Красная гвоздика». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане жители смогут принять участие в акции «Красная гвоздика». Она нацелена на оказание помощи ветеринарам Великой Отечественной войны и боевых действий. Об этом на митинге в парке Победы сообщил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков.

По словам Садыкова, данная акция является доброй традицией взаимодействия со старшим поколением и молодежью. Она поможет в сборе средств для высокотехнологичной медпомощи ветеранам.

Кроме того, на улицах появятся волонтеры с фирменной символикой акции и с боксом для сбора средств. Пожертвования могут быть как наличными, так и с помощью специального QR-кода. В благодарность жителям вручат значок «Красная гвоздика».

Напомним, в 2022 году в Казани насчитывалось 5 199 ветеранов Великой Отечественной войны. 132 из них принимали непосредственное участие в страшных событиях 1941-1945 годов.