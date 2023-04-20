Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани начали подготовку к новому отопительному сезону 2023-2024. Такое поручение районным администрациям и «Водоканалу» дал глава регионального исполкома Рустем Гафаров. В постановлении говорится, что до 25 апреля необходимо создать штабы по подготовке и еженедельно представлять отчеты о работе. Паспорта готовности домов должны быть сделаны к 15 сентября.

Кроме того, профильному ведомству поручено до 10 сентября подготовить технику для уборки в зимний период. Также нужно провести ревизию сетей водоснабжения.

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