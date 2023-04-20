Фото: Алексей БУЛАТОВ

Районы Татарстана направили бойцам в зону СВО гуманитарную помощь на сумму 1,7 миллиардов рублей. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин на заседании Госсовета.

Он отметил, что на этом останавливаться никто не собирается. Одним из приоритетов также является поддержка семей участников специальной военной операции.

Кроме того, он напомнил о поддержке и льготах для самих военных: это и 20 тысяч рублей на каждого ребенка младше 18 лет, соцобслуживание, посещение различных мероприятий и прочее. Особое внимание уделяется семьям погибших бойцов. За счет регионального бюджета им предоставляется единовременная выплата в размере 2 миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен и Telegram