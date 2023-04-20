Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 апреля 2023 15:32

Накануне Ураза-байрам в Татарстане загорелась мечеть

Пожар произошел в Мамадышском районе
Елена СКВОРЦОВА
Фото: МЧС

Фото: МЧС

Сегодня днем, 20 апреля, в Главное управление МЧС по республике Татарстан поступило уведомление о пожаре в Мамадышском районе. В селе Ямашево, прямо накануне мусульманского праздника Ураза-байрам, загорелось деревянное одноэтажное здание мечети.

Сотрудники специальных служб управились с открытым огнем примерно за час. Пострадавших нет, а площадь горения пожара составила 70 квадратных метров. Причины происшествия пока не известны. Их будут устанавливать специалисты Государственного пожарного надзора.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзен и Telegram