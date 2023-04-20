Накануне Ураза-байрам в Татарстане загорелась мечеть

Фото: МЧС

Сегодня днем, 20 апреля, в Главное управление МЧС по республике Татарстан поступило уведомление о пожаре в Мамадышском районе. В селе Ямашево, прямо накануне мусульманского праздника Ураза-байрам, загорелось деревянное одноэтажное здание мечети.

Сотрудники специальных служб управились с открытым огнем примерно за час. Пострадавших нет, а площадь горения пожара составила 70 квадратных метров. Причины происшествия пока не известны. Их будут устанавливать специалисты Государственного пожарного надзора.

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