В Челнах родившей жене военнослужащего вручили 100 тысяч рублей

В семье есть и двое старших детей. Фото: пресс-служба мэрии г. Наб. Челны

В Набережных Челнах состоялась торжественная выписка новорожденного сына военнослужащего. Молодую маму поздравил руководитель исполкома Фарид Салахов, а также родные и близкие, коллеги с «Татэнерго».

В семье есть и двое старших детей - девочка учится во втором классе, мальчик - в седьмом. Третьего ребенка молодые родители решили назвать Амиром.

Фарид Салахов вручил матери денежный сертификат в размере 100 тысяч рублей, подарки от города, республики и депутата.

- Мы, город Набережные Челны, выполняем обещание, которое давалось парням, уходившим на фронт: присматривать, помогать родным и близким. Вы знаете, что в городе оказывается большая поддержка, от оплаты детского сада до выплат транспортных расходов. Эту работу мы будем продолжать. Поздравляю вас с большим праздником, пусть малыш растет умным, здоровым, на радость родителям, - сказал Салахов маме малыша.

Ранее мы сообщали, что волонтеры Набережных Челнов вместе с гостинцами передали бойцам СВО антидроновое ружье.