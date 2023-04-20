В Казани отопительный сезон завершат 24 апреля

решение принято в связи с теплой погодой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани отопительный сезон планируют завершить 24 апреля. В жилых домах и социальных объектах начнут отключать тепло. Соответствующее решение принято в исполкоме столицы Татарстана в связи с теплой погодой.

Тем временем, руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров дал поручение администрациям районов, «Водоканалу», а также другим структурам до 1 сентября провести подготовку к работе в следующий отопительный сезон. Постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Ранее мы сообщали, что Госжилинспекция Татарстана объяснила рост платы за отопление до 40%.