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НовостиОбщество20 апреля 2023 9:31

Волонтеры Набережных Челнов вместе с гостинцами передали бойцам СВО антидроновое ружье

Полезный груз собирали как жители города, так и всего Тукаевского района
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
По словам бойцов, такие ружья помогают спасти много жизней.

По словам бойцов, такие ружья помогают спасти много жизней.

Фото: Александр КОЦ

Находясь в краткосрочном отпуске военнослужащие в зоне СВО из Набережных Челнов с позывными «Фил» и «Нурик» перед самой отправкой обратно получили приятный и такой нужный подарок.

Волонтеры города передали им и их сослуживцам гостинцы, а также антидроновое ружье. Полезный груз собирали как жители Набережных Челнов, так и всего Тукаевсокго района – от школьников до пенсионеров.

- Коптеры и антидроновое ружье – очень востребованы, они спасают много жизней, - цитирует «Татар Информ» бойца с позывным «Нурик».