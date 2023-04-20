Волонтеры Набережных Челнов вместе с гостинцами передали бойцам СВО антидроновое ружье

По словам бойцов, такие ружья помогают спасти много жизней. Фото: Александр КОЦ

Находясь в краткосрочном отпуске военнослужащие в зоне СВО из Набережных Челнов с позывными «Фил» и «Нурик» перед самой отправкой обратно получили приятный и такой нужный подарок.

Волонтеры города передали им и их сослуживцам гостинцы, а также антидроновое ружье. Полезный груз собирали как жители Набережных Челнов, так и всего Тукаевсокго района – от школьников до пенсионеров.

- Коптеры и антидроновое ружье – очень востребованы, они спасают много жизней, - цитирует «Татар Информ» бойца с позывным «Нурик».