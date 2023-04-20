В Татарстане на ремонт 7 больниц направят 222 млн рублей

Почти 30 миллионов рублей выделят на ремонт городской детской больницы №1 в Казани Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году в Татарстане на капитальный ремонт 7 больниц направят 222,6 миллиона рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.

На обновление черемшанской центральной районной больницы выделят 51 миллион рублей, сабинской районной больницы — 72 миллиона рублей, елабужской районной больницы — 46,2 миллиона рублей.

Почти 30 миллионов рублей выделят на ремонт городской детской больницы №1 в Казани, а чуть больше 20 миллионов – обновление городской клинической больницы №12 в Казани.

Ранее мы сообщали, что на базе казанской больницы №18 в скором времени появится сосудистый центр.