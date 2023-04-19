Определена дата празднования Сабантуя в Казани Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году Сабантуй в Казани отпразднуют 24 июня, распоряжение об этом подписал сегодня, 19 апреля, Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Сабантуй – это ежегодный национальный праздник татарскогонарода, который отмечают в честь окончания полевых работ. Участников яркого события каждый год радуют красивые танцы и веселые песни, игры и спортивные состязания.

В этом году Сабантуй, согласно указу Раиса Татарстана, будут праздновать в селах и райцентрах Республики с 10 по 11 июня, в Набережных Челнах – 17 июня. А завершит череду праздников Сабантуй в Казани 24 числа.