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НовостиОбщество19 апреля 2023 14:36

На базе казанской больницы №18 в скором времени появится сосудистый центр

Уже имеющиеся в Казани подобные отделения испытывают колоссальные перегрузки
Марина ДОЛГОВА

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На базе больницы №18 в Казани появится сосудистый центр, об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков. Строительство нового отделения должно будет решить проблему высокой нагрузки на реанимации уже имеющихся сосудистых центров.

По словам Жаворонкова, больницы города работают практически на износ – пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями очень много. Новое отделение и увеличение количества паллиативных коек позволит улучшить наблюдение и медицинский уход за людьми, перенесшими инсульт.