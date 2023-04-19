«Ак Барс» расстанется с Хафизуллиным, хоккеист не устраивает Билялетдинова

В регулярном чемпионате в активе 34-летнего защитника 10 (0+10) очков в 41 встрече. Фото: ak-bars.ru

Динар Хафизуллин покинет «Ак Барс» по истечении сезона 2022/23, сообщил «КП-Казань» собственный источник близкий к клубу. По его информации, в этом расставании заинтересованы обе стороны. То есть как сам Хафизуллин, так и главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов.

Стоит отметить, что в нынешнем плей-офф Динар провел за «Ак Барс» всего четыре матча и ни в одном из них не отметился результативными баллами, не заработал коэффициент полезности «-3». В регулярном чемпионате в активе 34-летнего защитника 10 (0+10) очков в 41 встрече.

Напомним, Хафизуллин перешел в «Ак Барс» в летнее межсезонье. Ранее хоккеист выступал за «Витязь», СКА и «Салават Юлаев».

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