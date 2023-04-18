Фото: Александр КОЦ

В Казани пройдет Международная ярмарка индустрии халяль Russia Halal Market. Она пройдет в рамках форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» с 19 по 21 мая. Мероприятие пройдет в агропромышленном парке «Казань».

Основная задача выставки — популяризация этой индустрии в РФ, а также налаживание торговых и социокультурных связей. На вставке можно будет презентовать свою продукцию для возможных будущих партнеров.

Напомним, в этом году форуму присвоен федеральный статус по решению президента страны Владимира Путина.

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