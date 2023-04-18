Сотрудники «КАМАЗА» из Набережных Челнов организовали телеграм-бот для поиска попутчиков

Бот будет называться «Поехали вместе» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сотрудники «КАМАЗА» из Набережных Челнов организовали телеграм-бот для поездок с попутчиками. Инициатором этой идеи стал инженер Максим Хайрутдинов. Бот будет называться «Поехали вместе», а его главная цель — помочь владельцам автомобилей сэкономить расходы на бензин, а пассажирам — на проезде и добраться до места назначения не на общественном транспорте. Стоимость проезда будет стоить всего 30 рублей. Об этом он рассказал корпоративному изданию предприятия.

К слову, пока что этим приложением могут пользоваться только сотрудники предприятия, но в будущем они планируют расширение.

Также автор проекта рассказал, что с водителями будут заключаться еженедельные соглашения. Они будут получать по 800 рублей. Сам проезд будет оплачиваться по факту поездки, но потом станет автоматическим.

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