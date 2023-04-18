В ходе ремонта в клубах, в том числе, обустроят кухонную мастерскую, звукозаписывающую студию и летнюю террасу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане на капремонт четырех подростковых клубов потратят 100 миллионов рублей. Речь идет о объектах в Нурлатском, Алькеевском, Ютазинском и Альметьевском районах, сообщает пресс-служба Минмолодежи республики.

Так, после капремонта в клубе «Мирас» в Нурлатском районе появятся кухонная мастерская, коворкинг и арт-мастерская. В Ютазинском клубе «Атлант» организуют сообщество блогеров, звукозаписывающую студию, медиацентр и летнюю террасу.

Также изменения коснуться и молодежного клуб «Родничок» в Альметьевском районе. Там откроются спортивный и тренажерный залы. А клуб в Алькеевском районе будет ориентирован на патриотическое воспитание.

Как отметил министр по делам молодежи республики Ринат Садыков, у каждого подростка должно быть место для досуга в шаговой доступности, чтобы он занимался тем, что ему интересно.

Напомним, центр занятости Казани предлагает трудоустройство подросткам от 14 лет.

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