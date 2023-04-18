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НовостиОбщество18 апреля 2023 9:04

В Татарстане работы по воспроизводству леса проведут на площади 3,6 тысячи гектаров

В 2023 году лесокультурный сезон открыли раньше обычного - 12 апреля
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Работы по лесовосстановлению и лесоразведению выполнены на площади 590 гектаров.

Работы по лесовосстановлению и лесоразведению выполнены на площади 590 гектаров.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Татарстане работы по воспроизводству леса проведут на площади 3,6 тысячи гектаров. Об этом 18 апреля на брифинге сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров.

По его словам, на площади около 2,1 тысячи гектаров проведут мероприятия по естественному лесовосстановлению, на участке 1,4 тысячи гектаров - по посадке деревьев, на четырех гектарах - по комбинированному воспроизводству леса, на 105 гектарах - по лесоразведению.

Как отметил Кузюров, в этом году лесокультурный сезон открыли раньше обычного - 12 апреля. Работы по лесовосстановлению и лесоразведению выполнены на площади 590 гектаров.

Напомним, в Татарстане провели лесовосстановление на площади более 3,6 тысячи гектаров. Леса в республике сейчас занимают площадь более 1,2 миллиона гектаров.

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