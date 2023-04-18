Казанцам предложили присоединиться к ремонту дорог и покататься на спецтехнике

Для жителей организуют экскурсию по Советскому району города, в ходе которого они узнают об ответственных за ремонт лицах. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани жителям предложили присоединиться к ремонту дорог и покататься на спецтехнике. Так они смогут познакомиться со всеми процессами проводимых работ, сообщает пресс-служба администрации Советского района.

Для жителей организуют экскурсию по Советскому району города, в ходе которой они узнают об ответственных за ремонт лицах и смогут задавать интересующие вопросы специалистам. Для участия необходимо заполнить анкету по ссылке. Заявки будут приниматься до 17:00 19 апреля.

Как отметили в пресс-службе района, рассмотрят все анкеты и соберут инициативную группу жителей. После согласуют дату и время сбора. По опыту прошлой экскурсии, особенно такая идея понравилась детям.

Напомним, в Казани ямочный ремонт завершили на 60 участках дорог.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram