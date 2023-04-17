ФОТО: УФСИН России по Марий Эл

Исправительные колонии Марий Эл поучаствовали во Всероссийской ярмарке трудоустройства, рассказали в пресс-службе республиканского УФСИН. Мероприятие «Работа России. Время возможностей» прошло на территории республики 14-15 апреля. Отметим, подобная ярмарка в Марий Эл была впервые.

В ней приняли участие работодатели и соискатели из разных областей деятельности. В их числе были и сотрудники кадровой службы из различных подразделений республиканской уголовно-исполнительной системы. Они рассказали о работе в управлении, ее преимуществах и гарантиях.

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